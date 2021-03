Square Enix dévoile ses soldes du printemps sur le Nintendo eShop

Si le printemps est toujours l'occasion de faire un brin de ménage dans nos intérieurs et notre jardin, Square Enix de son côté en profite pour dévoiler une longue liste de jeux en promotion sur l'eShop de la Nintendo Switch et d'une certaine Nintendo 3DS. Les promotions étant valables jusqu'au 24 mars 2021 , nous vous laissons découvrir les différents titres éligibles ci-dessous et leurs nouveaux prix :

Nintendo Switch

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy - 19,99€

- 19,99€ Collection of Mana - 19,99€

- 19,99€ Dragon Quest - 3,49€

- 3,49€ Dragon Quest II : Luminaries of the Legendary Line - 4,54€

- 4,54€ Dragon Quest III : The Seeds of Salvation - 8,74€

- 8,74€ Fear Effect Sedna - 1,99€

- 1,99€ Final Fantasy IX - 10,49€

- 10,49€ Final Fantasy VII - 7,99€

- 7,99€ Final Fantasy VIII Remastered - 9,99€

- 9,99€ Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 24,99€

- 24,99€ Final Fantasy XII: The Zodiac Age - 24,99€

- 24,99€ Final Fantasy XV Pocket Edition HD - 14,99€

- 14,99€ Forgotton Anne - 7,99€

- 7,99€ I Am Setsuna - 19,99€

- 19,99€ Lost Sphear - 19,99€

- 19,99€ Octahedron: Transfixed Edition - 6,49€

- 6,49€ Oh My Godheads: Party Edition - 2,99€

- 2,99€ Oninaki - 24,99€

- 24,99€ Romancing SaGa 2 - 12,49€

- 12,49€ Romancing SaGa 3 - 14,49€

- 14,49€ SaGa Scarlet Grace: Ambitions - 14,99€

- 14,99€ Spelunker Party! - 14,99€

- 14,99€ Star Ocean: First Departure R - 10,49€

- 10,49€ Trials of Mana - 29,99€

- 29,99€ World of Final Fantasy Maxima - 19,99€

Nintendo 3DS