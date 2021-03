Square Enix vous donne RDV pour son showcase 100% numérique : Square Enix Presents

Si les salons et autres rendez-vous physiques sont aux abonnés absents avec le COVID qui semble bien parti pour prendre ses aises encore un long moments, chacun essaye de continuer son bonhomme de chemin tout en s'adaptant aux conditions actuelles. La société Square Enix fait partie de ceux-là, et pour nous présenter son catalogue de jeux à venir, le tout premier showcase 100% numérique de la firme vient d'être annoncé.

Baptisé Square Enix Presents, cet événement se tiendra le 18 mars à 18 h (heure de Paris) et nous permettra de découvrir de nouvelles bande-annonces, vidéos de gameplay et autres actualités. Nous y retrouverons entre autres l'avant premier du tout nouveau Life is Strange (qui risque fort de faire l'impasse également sur la Nintendo Switch). Voici les titres qui ont été confirmés pour cet événement :

Outriders ™, le RPG de tir intense se déroulant dans un univers sombre de science-fiction qui sortira le 1er avril

Marvel’s Avengers , le jeu d'action-aventure scénarisé à la troisième personne de Crystal Dynamics

De nouvelles annonces de jeux mobiles du studio primé Square Enix Montréal

Un aperçu des nouveaux jeux fantaisistes de la société-sœur de Square Enix, TAITO

Pour assister au Square Enix Presents 2 solutions possibles : Rendez-vous le 18 mars à 18 h sur leur page Youtube, ou alors sur leur page Twitch. Toutes les informations complémentaires sont également disponibles sur leur site officiel.