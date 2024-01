Square Enix fusionne pour de bon avec Tokyo RPG Factory

Responsables des jeux I Am Setsuna en 2016 , Lost Sphear en 2017 et Oninaki en 2019 , tous les trois disponibles sur l'eShop de la Nintendo Switch, Tokyo RPG Factory est un studio de développement fondé en 2014 par Yosuke Matsudt a en tant que filiale de Square Enix. Ce dernier vient d'annoncer que Tokyo RPG Factory va être dissous pour être absorbé par Square Enix, récupérant ainsi tous les droits sur ces jeux mais aussi leurs futures productions et les actifs de celle-ci. Cette absorption et donc la disparition totale de Tokyo RPG Factory a déjà pris effet et ce studio de développement n'existe dorénavant plus.