Square Enix Collective annonce sur Nintendo Switch : The Turing Test

Comme prévu (voir ici) Square Enix Collective a dévoilé un nouveau jeu pour la Nintendo Switch. Il s'agit de The Turing Test, un jeu sorti initialement sur Xbox et PC en 2016 (et porté depuis sur différentes plateformes) qui mêle énigme et suspens dans une ambiance de science fiction. Basé, comme son nom l'indique, sur le fameux test de Turing qui oppose intelligence humaine et artificielle, le jeu a été généralement plutôt bien accueilli et donc c'est une bonne nouvelle de le voir débarquer aujourd’hui sur Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous la fiche eShop avec tous les détails ainsi qu'une présentation du jeu, quelques images et un trailer

The Turing Test sera disponible dès le 7 février sur Nintendo Switch au prix de 19,99€ (pour un poids de 2,8 Go )