Squadron 51 - Un SHMUP (très) rétro annoncé sur Nintendo Switch

Si les shoot'em up, appelés communément SHMUP ont tous à peu près les mêmes mécaniques de gameplay, les développeurs doivent alors tirer leur épingle du jeu pour tenter de se différencier du reste du lot. C'est un pari visiblement réussi de la part de Loomiarts et Fehorama Filmes avec la création de leur jeu Squadron 51. Inspiré des œuvres de fiction télévisuelles des années 50 sur fond d'invasion alien, ce shoot'em up s'offre un habillage 2D rétro hybride unique.

Comme une image vaut toujours mieux que 1000 mots, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Squadron 51 est attendu courant 2021 sur Nintendo Switch et autres supports.