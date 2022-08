Squad 51 vs. The Flying Saucers attendu pour cet automne sur Nintendo Switch

Envie de vous offrir une petite virée dans les années 50 ? Loomiarts vient de confirmer la sortie de son shooter 2D Squad 51 vs. The Flying Saucers sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'automne. Afin de vous faire patienter jusque-là, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

A propos de l'équipe 51 contre les soucoupes volantes

Attention ! Des extraterrestres venus de l'espace sont arrivés sur notre planète, apportant la promesse d'un nouvel avenir radieux pour les terriens. Cependant, ce partenariat d'un autre monde révèle bientôt un côté plus sombre, car la VEGA Corporation, l'entreprise extraterrestre dirigée par le hideux directeur Zarog, impose sa politique prédatrice à la race humaine. Au milieu de cette oppression, le groupe rebelle Squad 51 se lève en réponse aux actes violents commis par ces êtres vils. Les courageux pilotes de l'Escadron 51 et leurs avions auront-ils une chance contre la diabolique flotte de soucoupes volantes de Zarog ?

Les caractéristiques principales comprennent :

SHMUP Yeah ! Profitez d'un gameplay classique de shoot-'em-up avec quatre avions uniques qui peuvent être personnalisés avec des armes spéciales.

Profitez d'un gameplay classique de shoot-'em-up avec quatre avions uniques qui peuvent être personnalisés avec des armes spéciales. Une expérience cinématographique : Une esthétique merveilleuse en noir et blanc, des séquences FMV en direct et des voix doublées racontent l'histoire de la bataille entre l'escouade 51 et la flotte extraterrestre du directeur Zarog.

: Une esthétique merveilleuse en noir et blanc, des séquences FMV en direct et des voix doublées racontent l'histoire de la bataille entre l'escouade 51 et la flotte extraterrestre du directeur Zarog. 11 façons de sauver le monde : Combattez les vaisseaux et les boss ennemis dans 11 environnements différents : montagnes enneigées, forêts, paysages urbains, etc.

: Combattez les vaisseaux et les boss ennemis dans 11 environnements différents : montagnes enneigées, forêts, paysages urbains, etc. Prise en charge des pilotes débutants : Que vous soyez un débutant ou un as du pilotage, Squad 51 vs. The Flying Saucers offre une difficulté dynamique qui permet à chaque pilote de profiter de l'extermination des extraterrestres.

: Que vous soyez un débutant ou un as du pilotage, Squad 51 vs. The Flying Saucers offre une difficulté dynamique qui permet à chaque pilote de profiter de l'extermination des extraterrestres. Les canards volent ensemble ! Combattre une horde d'aliens est plus amusant avec un coéquipier ! Un deuxième joueur peut entrer dans un niveau à tout moment - gagnez des points avec un joueur coopératif et débloquez ensemble de nouvelles armes spéciales et améliorations.

Pour en savoir plus sur Squad 51 vs. The Flying Saucers, ajouter le jeu à votre liste de souhaits et télécharger la démo, rendez-vous sur la page officielle de la boutique Steam ici. Squad 51 vs. The Flying Saucers sera lancé sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et Windows PC via Steam cet automne.