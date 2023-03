Squad 51 vs. the Flying Saucers - Le shooter rétro est disponible sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour l'automne dernier, on pensait que le shooter 2D Squad 51 vs. the Flying Saucers avait finalement été attrapé par les aliens. Heureusement, le titre de Loomiarts est enfin réapparu sur les écrans radar avec une sortie ce 16 mars sur Nintendo Switch.

Attention ! Des extraterrestres ont débarqué sur notre planète avec la promesse d'un nouvel avenir radieux pour les terriens. Mais cette collaboration intergalactique révèle rapidement sa part d'ombre. En effet, la VEGA CORPORATION, entreprise extraterrestre dirigée par l'affreux DIRECTEUR ZAROG, impose sa politique prédatrice à l'humanité. Face à une telle oppression, le groupe rebelle Squadron 51 se révolte contre les actes violents perpétrés par ces créatures inhumaines. Les courageux pilotes du Squadron 51 et leurs avions auront-ils une chance face à la diabolique flotte de soucoupes volantes de Zarog ? Rejoignez la cause rebelle en incarnant le LIEUTENANT KAYA et affrontez des soucoupes volantes, des vaisseaux de combat extraterrestres et des monstres dans les cieux des années 1950 ! Ne l'oubliez pas : l'avenir de la Terre est entre vos mains !

Source : Nintendo