SPY×ANYA: Operation Memories - La famille Forger s'invite sur Nintendo Switch

Après avoir charmé lecteurs et lectrices de tout âges avec son mangas, mais également avec son animé, la licence SPYxFAMILY est de retour cet été avec un premier jeu vidéo dénommé SPY×ANYA: Operation Memories. Comme son nom l'indique, le jeu met à l'honneur Anya Forger, la fille adoptive de Lloyd et Yor capable de lire dans les pensées, pour une série de minijeux reprenant de nombreux éléments du quotidien de la famille Forger. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous.

Dans SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, les joueuses et les joueurs peuvent créer et chérir des souvenirs heureux avec Anya Forger, une orpheline dotée de pouvoirs télépathiques, fille adoptive de Loid Forger. Afin de créer un journal photo pour l’université d’Eden, ils doivent prendre des photos drôles et mémorables d’Anya lors de sorties en famille au parc, à la plage, au parc à chiens, à l’aquarium et au musée.

SPYxANYA: OPERATION MEMORIES inclut également plus de 15 mini-jeux inspirés de scènes de l’anime comme le bowling sur le thème des cacahuètes ou l’entraînement rythmique avec Yor. Ces mini-jeux rapportent des points permettant de débloquer plus de 80 costumes et de nombreux accessoires, vêtements et coupes de cheveux pour Anya, Loid, Yor et Bond.