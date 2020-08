Split Pad Pro : nouveaux coloris pour les Joy-Con façon manette Nintendo Switch Pro coupée en deux

HORI est une société connue pour ses copies plus ou moins imparfaites d'accessoires officiels (notamment des manettes) mais aussi pour ses créations spécialement conçues pour les gamers. A priori moins cher que les accessoires officiels,les produits Hori sont souvent aussi d'une qualité moindre. Ils essayent alors de se distinguer, outre leur prix, par des propositions inédites que ce soit leurs thèmes, leurs couleurs ou encore leurs options ou leur design.

C'est ainsi que la société commercialise depuis quelque temps déjà le Split Pad Pro qui n'est ni plus n'i moins qu'une manette Switch pro coupée en deux et transformée en Joy-Con "cheap" mais (voir détails ici.) Vendue au prix de 49,99€ (notamment sur Amazon) la manette est comme souvent avec Hori une alternative pour celles et ceux qui ont peu de budget.