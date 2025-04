Split Fiction - La coopération au lancement de la Nintendo Switch 2

A peine sorti, déjà porté sur Nintendo Switch 2, la suite spirituelle d'It Takes Two, le jeu de l'année 2021, qui était quant à lui sorti sur Nintendo Switch, s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2. Split Fiction, la toute nouvelle aventure coopérative d'Hazelight sera disponible au line-up du lancement de la nouvelle console de Nintendo le 5 juin prochain . Pour l'occasion, Josef Fares et Electronic Arts vous ont concocté une nouvelle bande-annonce que vous avez dû voir passer dans le Nintendo Switch 2 Direct. Le GameChat sera disponible sur le jeu ainsi que le Pass Ami qui permet à deux joueurs de jouer à distance avec une seule copie du jeu.

Vivez des moments inoubliables en explorant les différents mondes de Split Fiction, un jeu d'aventure en coopération qui repousse les limites du genre avec son univers original et bourré d'action imaginé par le studio ayant créé It Takes Two, le Jeu de l'année 2021. Rencontrez Mio et Zoé, deux scénaristes aux profils contrastés spécialisées respectivement dans la science-fiction et la fantasy, qui se retrouvent prises au piège dans leurs propres histoires après avoir été happées au sein d'une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Elles pourront uniquement compter l'une sur l'autre pour en réchapper sans perdre la mémoire, en collaborant pour maîtriser diverses capacités et relever des défis variés dans des mondes fascinants de science-fiction et de fantasy, imbriqués dans un récit d'amitié inattendu.



Split Fiction est une expérience d'action-aventure unique en son genre qui vous tiendra en haleine sur votre canapé avec ses moments inattendus, qui vous amèneront aussi bien à apprivoiser d'adorables dragons qu'à combattre en tant que cyberninjas, quand il ne s'agira pas d'échapper à des trolls terrifiants ou d'esquiver les voitures qu'un robot-voiturier vous lance à la figure. Partagez une expérience aussi étrange que décalée !



Jouez en coopération avec votre partenaire pour surmonter une kyrielle d'obstacles !