Splatter - Zombiecalypse Now - Quand le film noir et shooter s'unissent pour casser du zombie

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un petit jeu de zombie au programme sur Nintendo Switch. Untold Tales et le développeur DreamWorlds nous présentent ce jour Splatter - Zombiecalypse Now, un mélange entre un film noire et un shooter rétro en mode top-down. Attendu pour le 7 octobre au prix de 7,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Splatter est un rêve hallucinatoire en vue subjective, dans lequel vous affrontez des ennemis en constante évolution pour les réduire en charpie fluo. Plongez-vous dans un dédale numérique surréaliste mais familier, et surtout taillé pour la violence par les quatre administrateurs qui l'ont créé. Résistez à des hordes de créatures qui tirent les leçons de vos victoires. Vos outils et votre ruse sont vos armes, alors allez-y gaiement avec vos pistolets-doigts, engloutissez des canettes de boisson énergisante et conservez votre santé mentale. Pour survivre, vous devrez accomplir de véritables exploits d'ingéniosité humaine : Explorez divers environnements perchés

Testez un vaste arsenal de pistolets-doigts

Dégommez, baffez et avalez les hordes d'ennemis dans un grand festival pyrotechnique d'entrailles et de fluides arc-en-ciel

Repeignez tout le niveau de sang, persistant et simulé par moteur physique

Admirez les changements de couleur et les pulsations du niveau au rythme de la musique

Relevez des défis dynamiques face à des ennemis qui apprennent de votre comportement

Vibrez au rythme d'une bande-son adaptative qui évolue en fonction de vos performances

Activez des hacks de difficulté pour customiser l'expérience comme vous le sentez