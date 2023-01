Splatoon 3 : Participez au Tentatournoi ce dimanche 29 janvier sur Nintendo Switch

Vous maîtrisez Splatoon 3 et vous avez envie de prouver aux autres joueurs que votre équipe est la meilleure ? Dans ce cas ne faites pas l'impasse sur le prochain tournoi communautaire sur Splatoon 3 qui aura lieu le dimanche 29 janvier à partir de 14h heure française. Dénommé Tentatournoi, l'édition du mois de janvier vous permettra de vous affronter en équipe de 4 joueurs de tous niveaux.

L’équipe gagnante de la phase finale Alpha gagne ce mois-ci des lots Splatoon 3 exclusifs, des Instax Splatoon, ainsi que 2500 Points Or utilisables sur le Nintendo eShop. Une équipe participante sera également tirée au sort pour recevoir des goodies Splatoon afin d’encourager les joueurs qui se lancent dans la compétition.

Le Tentatournoi est un évènement français qui s’appuie sur les structures Toornament et Discord. Au terme des phases de groupe, les meilleures équipes accèdent aux phases Alpha et Bravo de la compétition. Pour s’inscrire rien de plus facile, les joueurs se connectent auDiscord de Splatoon 3 afin d’y trouver des équipiers (mais aussi pour y dénicher informations et conseils sur le jeu), s’inscrivent surToornament puis débutent le tournoi dimanche à 14H00*.

Nintendo France retransmet les phases finales en direct sur leur page twitch officielle à partir de 15H30 dimanche.