Splatoon 2 célèbre la victoire de l'équipe Bonbons pour son Splatfest d'Halloween.

Le coup de sifflet final pour le Splatfest spécial Halloween a été sifflé par Charbitre hier soir à 23 heures. Ce festival voyait l'équipe "Je préfère jouer des tours" s'opposer à celle "Je préfère recevoir des bonbons".

Aujourd'hui, les résultats furent annoncés et c'est une victoire de l'équipe "Bonbons" qui gagne, non pas grâce à son nombre de votants mais bel et bien grâce à ses performances en match ! Une belle victoire pour les plus gourmands d'entre nous (moi compris).

Félicitations à tous les participants qui peuvent aller récupérer leurs prix en coquillages sur le square de Chromapolis !

Le prochain Splatfest se déroulera au début de l'année 2021 et celui-ci sera spécialement dédié à l'anniversaire des 35ans de Mario. Ainsi il faudra choisir entre l'équipe "Champignon" en rouge et l'équipe "Étoile" en jaune et défendre son choix dans de futurs matches endiablés !