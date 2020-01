Splatoon : (re)découvrez le concert des Tenta-Cool

Le 13 et 14 octobre dernier se déroulait à Kyoto l'édition 2019 du Nintendo Live. Proposant des spectacles, des concours et des bornes de jeux à foison, les fans de Splatoon pouvait y découvrir le concert des Tenta-Cool. L'occasion de s'écouter le répertoire musical de Splatoon, et Splatoon 2, et surtout admirer les hologrammes des Sœurs Calamazones ainsi que de Perle et Coralie.

Si comme beaucoup d'entre-nous vous n'avez pas eu la chance de voir cette prestation, pas de panique ! Nintendo France vient de diffuser sur sa page Youtube officielle l'intégralité du concert, avec en prime un sous-titrage des commentaires en français. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous, et attendons impatiemment des nouvelles de l'actualité Splatoon.