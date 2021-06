Splatoon 2 : l'application mobile va perdre l'une de ses fonctionnalités

Triste nouvelle pour les irréductibles qui l'utilisaient encore, l'application Nintendo Switch Online sur Mobile va perdre l'une de ses fonctionnalités. À compter du 29 juillet prochain , la partie Splatoon 2 va se voir amputée de quelques fonctionnalités, notamment les invitations vers des sessions de jeux par ladite application. Ainsi vous ne pourrez plus inviter vos amis à rejoindre vos parties directement via l'application, le chat vocal et les autres fonctionnalités de l'application par contre demeureront utilisables et ne se verront pas du tout amputées de leurs contenus.

C'est une étrange nouvelle mais qui pourrait laisser présager que Nintendo "fait de la place" dans ses serveurs pour proposer les mêmes services sur l'application pour Splatoon 3 voir même carrément de nouveaux services. Utilisiez-vous fréquemment cette fonctionnalité ?