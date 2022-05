Spirittea - la simulation de bains publics fantastique s'annonce sur Nintendo Switch

Développé par les Canadiens de chez Cheese Master Games, Spirittea est un jeu de simulation de vie et de gestion, à la Stardew Valley, dans lequel vous allez devoir pacifier les esprits inoportuns qui ont envahi la ville. Pour ce faire, vous devrez tenter de mieux connaître les esprits à apaiser en découvrant des détails sur leur vie antérieure, faire ami-ami avec les habitants de votre ville et surtout gérer les bains publics. Ces bains publics seront au centre de votre aventure et vous devrez porter une attention particulière à leur bon fonctionnement dès cet été sur Nintendo Switch. Une première bande-annonce ainsi que quelques détails sont disponibles ci-dessous.

Hé, une minute ! T'es qui, toi ?! Tu peux me voir ? Oui... tu me VOIS, pas vrai ? Écoute, on a un gros problème ! Cette ville grouille lit-té-ra-le-ment d'esprits importuns ! Ils ont complètement perdu la boule depuis que les humains ont cessé de les adorer, de leur laisser des offrandes ou ne serait-ce que de penser à eux !



Cette ville est... enfin, était tranquille et agréable, mais il s'est passé plein de choses bizarres dernièrement ! Tu vas devoir trouver les esprits qui sèment le chaos en ville et résoudre leurs problèmes pour qu'ils puissent devenir des clients, miahum, payants! Ce faisant, tu apprendras à connaître les habitants et tu auras l'occasion d'explorer cette charmante petite ville de montagne dans ses moindres recoins ! Voici quelques exemples de ce que tu vas avoir à faire : Résoudre les problèmes des esprits - Pour se rappeler d'eux-mêmes, les esprits peuvent avoir besoin de tout et n'importe quoi, que tu leur ramènes un pot de beurre de cacahuètes ou que tu cherches et creuses un trésor perdu, alors fais fonctionner tes méninges et au travail !

Te faire des amis parmi les habitants - Chaque habitant de la ville a son propre emploi du temps, préférences, aversions et passe-temps. De la collection d'insectes au karaoké, il y en a pour tous les goûts !

Gérer les bains publics - Tu vas devoir laver les serviettes de toilette, couper du bois pour le chauffage des bains et placer les esprits avec leurs amis pour leur proposer une expérience de baignade inoubliable !

- Tu vas devoir laver les serviettes de toilette, couper du bois pour le chauffage des bains et placer les esprits avec leurs amis pour leur proposer une expérience de baignade inoubliable ! Amélioration et décoration - Les boutiques locales proposent de super meubles et accessoires, et pourront t'aider à nettoyer les parties des bains publics ayant été envahies par la végétation. Il faut qu'on rende les bains aussi grands et attrayants que possible pour pouvoir accueillir tous les esprits !

LES BAINS PUBLICS Les bains publics se trouvent dans un ancien bâtiment consacré aux esprits caché dans les hauteurs de la montagne, et c'est toi qui vas devoir les nettoyer et les remplir de clients ! Lorsque des esprits viennent aux bains publics, tu dois laver des serviettes de toilette, couper du bois pour chauffer les bains et placer les esprits avec leurs amis pour leur proposer une expérience de baignade inoubliable ! Chaque esprit ayant ses propres préférences, tu vas devoir apprendre à les connaître et améliorer les bains publics de manière à devenir le meilleur gestionnaire de bains publics de la région ! Pour que tes bains publics rencontrent le succès, tu vas devoir : Assurer la propreté de l'établissement et des serviettes - Utilise ton fidèle balai pour retirer les toiles d'araignée et ramasse toutes les serviettes de toilette usagées, et fais en sorte que tout soit propre, sec et organisé.

Proposer un service cinq étoiles, nourriture et massages compris ! - Prépare-toi à prendre soin de tes esprits avec les bons petits plats de ta cuisine et à leur donner un bon massage pendant qu'ils se détendent !

Préparer l'eau à la perfection pour chaque esprit - Coupe du bois pour les chaudières afin de chauffer l'eau à la température idéale et mélange différents élixirs de manière à préparer une eau parfaite pour chaque esprit. Chacun d'entre eux a ses propres préférences et recettes favorites !

Placer les amis ensemble et les ennemis à l'écart - Chaque esprit s'entend bien avec certains de ses semblables, mais ne supporte pas d'être en présence de certains autres ! Tu vas par conséquent devoir organiser avec soin le plan de bain de tes esprits... N'assieds pas n'importe qui ensemble !