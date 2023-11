Spirit of the Island est désormais disponible en version physique

Déjà disponible depuis le 19 octobre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, les afficionados des bonnes vieilles versions cartouche enfin profiter de Spirit of the Island en version physique sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, nous vous laissons (re)visionner le dernier trailer du jeu.

Développé par 1M Bits Horde et co-publié par META Publishing et PID Games, Spirit of the Island est un magnifique RPG de simulation de vie en monde ouvert avec coopération en ligne, situé sur un archipel tropical. Construisez votre ferme, cultivez des cultures et élevez des animaux, fabriquez des objets, cuisinez des plats exquis, rassemblez des ressources, créez des boutiques et des musées pour attirer des visiteurs, et transformez une île désolée en une destination touristique prospère !