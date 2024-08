Spirit Mancer sera disponible en novembre sur Nintendo Switch

Si vous souhaitez oser un mélange atypique entre Hack'n Slash et Deck-Building, Sunny Syrup Studio et Dear Villagers vous présentent leur prochain titre Spirit Mancer. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre sera disponible dans le courant du mois de novembre . En attendant, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Spirit Mancer est inspiré par des classiques comme Mega Man, Jojo's Bizarre Adventure et Pokemon, dans le jeu les joueurs sont dans le rôle d'un chasseur de démons des temps modernes, ils peuvent aller seul ou aussi joindre leurs forces avec un ami dans le mode coopératif local ou couch co-op. Tailladez, tirez et brisez les hordes de démons d'Ars Goetia et arrêtez la reine maléfique grâce au pouvoir du Spirit Mancer. Capturez leurs esprits et invoquez-les au combat dans le monde magnifique mais dangereux de Inferno ! CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Action, Hack'n Slash combiné à des éléments de Deck Building. Brisez les boucliers de vos ennemis en utilisant des combinaisons d'attaques pour capturer leurs esprits les transformer en cartes d'esprit et les ajouter à votre deck. Transformez tout ennemi que vous rencontrez en votre propre démon.

