Spirit Mancer - Hack'n Slash et Deck-Building se rencontreront début novembre sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des alliances improbables, auriez-vous pu imaginer un Hack'n Slash en 2D couplé à des mécaniques de Deck-Building ? C'est en tout cas ce que proposeront très prochainement Dear Villagers et Sunny Syrup Studio avec leur nouveau titre Spirit Mancer. Les joueurs incarnent un chasseur de démons moderne, pouvant jouer en solo ou coopérer avec un ami en mode local. Tranchez, tirez et détruisez des hordes de démons issus de l'Ars Goetia et arrêtez la reine maléfique grâce au pouvoir du Spirit Mancer. Capturez leurs esprits et invoquez-les en combat dans le monde magnifique mais dangereux de l'Inferno ! Disponible le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES Action Hack and Slash avec éléments de deck-building : Combinez des combats intenses avec la stratégie de construction de deck.

Invocation de démons : Grâce à une carte de compétence, invoquez des démons pour vous assister lors des combats.

Support en coopération locale : Comme dans les anciens jeux d'arcade, faites équipe avec un ami pour une bataille épique dans un inferno coloré et vibrant.

100+ ennemis uniques à combattre et capturer : Affrontez et capturez une grande variété de monstres et de démons uniques.

Invoquez les ennemis capturés sous forme de cartes spirituelles : Capturez des démons en cartes spirituelles, puis invoquez-les en combat comme alliés.

Construction de deck avec 100+ cartes spirituelles : Construisez votre deck avec les esprits de démons que vous voulez avoir en réserve.

10+ armes à utiliser : Détruisez vos ennemis avec une large variété d'armes.

8+ niveaux à explorer : Explorez un vaste monde fantastique avec plus de 20 biomes, allant de belles plages à des forteresses volcaniques, en passant par des forêts luxuriantes.