Spinch s'attaque à la Nintendo Switch... et à votre rétine

Dans la catégorie jeu vidéo à l'univers WTF, nous vous présentons le dernier né du studio Canadien Queen Bee : Spinch. Actuellement disponible au prix de 11,24€ (au lieu de 12,49€), nous vous laissons découvrir ci-dessous son descriptif ainsi que son trailer de lancement pour tenter de comprendre un peu mieux l'univers de ce plateformer atypique.

Prenez la forme d'un Spinch, un organisme hyper-agile consumé par la quête pour sauver une portée de sa progéniture disparue d'une invasion kaléidoscopique sans fin de décalages et de bizarreries déformés et malformés. Poussez, esquivez, sautez et même lancez vos propres enfants en guise de projectiles pour faire tomber six patrons excentriques dans six mondes vibrants.

Caractéristiques :

● Un monde visuel rétro avec une explosion de couleurs éblouissante par le dessinateur canadien primé Jesse Jacobs

● Un plateformer bien réglé, avec des contrôles stricts, pour sprinter, esquiver et sauter des surfaces afin de survivre contre les araignées néon, les vers arc-en-ciel massifs et les chiens d'eau qui larguent des bombes

● Plongez dans des mondes uniques allant des plaines de néons, aux réservoirs d'expérimentation, aux terres glacées, jusqu'à l'espace extra-atmosphérique !

● Affrontez des Boss énigmatiques et abattez-les avec vos enfants en guise de munitions

● Invitant et rejouable pour tous avec un défi de course de vitesse pour les fous

● Bande-son du célèbre artiste canadien, Thesis Sahib (James Kirkpatrick), qui présente des compositions écrites sur des Gameboys modifiées et des instruments artisanaux à circuits.