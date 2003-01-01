Spike Chunsoft - Les promos du printemps sont disponibles sur l'eShop

Avis aux fans de Spike Chunsoft, les promotions de l'éditeurs sont actuellement lancées sur l'eShop de la Nintendo Switch, une occasion idéale d'étendre votre catalogue de jeu avec des promotions allant jusqu'à -90%. Voici une liste non exhaustive des titres actuellement en promotion jusqu'au 29 avril 2026 .

AI: THE SOMNIUM FILES - Remise de -80%

- Remise de -80% AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA InitiativeS - Remise de -75%

- Remise de -75% ANONYMOUS;CODE - Remise de -60%

- Remise de -60% BAKERU - Remise de -30%

- Remise de -30% CHAOS;CHILD - Remise de -60%

- Remise de -60% CHAOS;HEAD NOAH - Remise de -60%

- Remise de -60% CHAOS;HEAD NOAH / CHAOS;CHILD DOUBLE PACK - Remise de -60%

- Remise de -60% Danganronpa 2: Goodbye Despair - Remise de -50%

- Remise de -50% Danganronpa S: Ultimate Summer Camp - Remise de -70%

- Remise de -70% Danganronpa V3: Killing Harmony - Remise de -70%

- Remise de -70% Danganronpa: Trigger Happy Havoc - Remise de -90%

- Remise de -90% Fitness Circuit - Remise de -80%

- Remise de -80% KATANA KAMI: A Way of the Samurai Story - Remise de -80%

- Remise de -80% Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness - Remise de -70%

- Remise de -70% Master Detective Archives: RAIN CODE - Remise de -50%

- Remise de -50% Master Detective Archives: RAIN CODE Digital Deluxe - Remise de -50%

- Remise de -50% Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid - Remise de -50%

- Remise de -50% No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES - Remise de -30%

- Remise de -30% PixelJunk™ Monsters 2 - Remise de -85%

- Remise de -85% Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne - Remise de -80%

- Remise de -80% ROBOTICS;NOTES DASH - Remise de -80%

- Remise de -80% ROBOTICS;NOTES ELITE - Remise de -80%

- Remise de -80% Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - Remise de -30%

- Remise de -30% Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate - Remise de -80%

- Remise de -80% SHUTEN ORDER - Remise de -30%

- Remise de -30% STEINS;GATE 0 - Remise de -80%

- Remise de -80% STEINS;GATE ELITE - Remise de -80%

- Remise de -80% STEINS;GATE: My Darling’s Embrace - Remise de -80%

- Remise de -80% The Quintessential Quintuplets – Five Memories Spent With You - Remise de -50%

- Remise de -50% The Quintessential Quintuplets – Memories of a Quintessential Summer - Remise de -50%

- Remise de -50% The Quintessential Quintuplets Double Pack - Remise de -50%

- Remise de -50% YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world. - Remise de -80%