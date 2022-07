Spidersaurs - Le nouveau titre déjanté de WayForward disponible sur Nintendo Switch

Nouvelle licence débarquant tout droit de chez WayForward (Shantae), Spidersaurs est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19,99€. Jouable seul ou en co-op 2 joueurs, vous allez devoir vous lancer dans un univers cartoonesque au rythme intense pour éliminer un maximum de Spidersaurs fugitifs. Pour voir ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Alerte ! Alerte ! Les araignées dinosaures hybrides de cauchemar, les Spidersaurs, sont devenues incontrôlables. Vous seul (avec un ami en mode coop) pouvez les arrêter ! Créés par InGest Corp pour fournir la viande et le muscle nécessaires à l’humanité pour éradiquer la faim dans le monde, les Spidersaurs se sont enfuis. Deux anciens goûteurs, l’officier stagiaire Adrian et Victoria la punkette, vont devoir dégainer la grosse artillerie pour venir à bout des six niveaux de run-'n'-gun bien féroces. Frayez-vous un chemin dans une jungle étouffante, un laboratoire envahi de monstres, un volcan en activité et plus encore ! La proie se rebiffe et mord, mais avec quelques bonus et de nouvelles aptitudes, vous devriez pouvoir tout raser et renvoyer ces atrocités à l’âge de pierre.

Principales fonctionnalités :