Spidersaurs - Un nouveau run-'n'-gun signé WayForward annoncé sur Nintendo Switch

Pour 2022, WayForward a décidé de nous offrir un nouveau titre sur Nintendo Switch et supports concurrents répondant au nom de Spidersaurs. Afin d'en apprendre davantage sur cette nouvelle licence, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous ainsi qu'un premier communiqué. Spidersaurs est attendu pour le printemps 2022 .

Inspiré des jeux d'action classiques et des dessins animés du samedi matin d'autrefois, Spidersaurs est une propriété originale de l'équipe de développement à l'origine du célèbre Contra 4, qui oppose un ou deux joueurs à une menace mutante mangeuse d'hommes. Lorsque le troupeau d'INGESTCorp, composé d'hybrides terrifiants mi-araignées, mi-dinosaures (créés à l'origine comme une nouvelle source de nourriture pour l'humanité), se déchaîne, c'est à la punk rockeuse Victoria et à l'officier en formation Adrian de courir, sauter, grimper et tirer pour se frayer un chemin à travers plusieurs niveaux de grabuge survolté et de haute intensité. Armés d'un assortiment d'armes spécifiques à leur personnage (dont le Metal Spread et l'Electronica Chain de Victoria et le Flame Thrower et le Rebound Breaker d'Adrian) et de pouvoirs spéciaux de Spidersaur, les joueurs doivent naviguer dans les installations d'INGESTCorp et mettre un terme à l'armée de monstres génétiquement modifiés.

En plus de sa première version, la version console et PC de Spidersaurs ajoute plusieurs nouveautés au jeu : un tout nouveau niveau, un nouveau boss final, une nouvelle fin, deux nouveaux niveaux de difficulté et deux nouveaux modes déblocables (mode arcade et mode speedrun). D'autres modifications et ajustements ont également été apportés, notamment des points de contrôle à mi-niveau, un ordre des boss rééquilibré et de nombreuses améliorations visuelles. La version Apple Arcade existante de Spidersaurs recevra également ces mises à jour.

