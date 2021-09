SpiderHeck - Les araignées Jedi sortent le grand jeu sur Nintendo Switch

A l'occasion du TinyBuild Connect s'étant déroulé ce jour, l'éditeur a révélé une salve de nouveaux titres à paraitre sur Nintendo Switch, incluant un certain SpiderHeck. Développé par Neverjam, le principe du jeu est on ne peut plus simple : des araignées et des sabres laser ayant pour résultante des combats épiques. Attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC er consoles, Nintendo Switch incluse, nous vous laissons découvrir le trailer de SpiderHeck ci-dessous.

SpiderHeck est un jeu de combat en coop local au rythme effréné, dans lequel des araignées se jouent de la mort au cours de combats chaotiques pour écraser leurs ennemis, à l'aide de sabres laser, de grenades et même de lance-roquettes.



Relevez le défi face à des vagues incessantes de guêpes vicieuses pour des heures de fun en mode solo, ou semez le chaos en combattant vos amis et vos ennemis en mode PvE ; frappez, crapahutez et jetez-vous à corps perdu dans cette confrontation hilarante entre araignées pour arracher la victoire. FONCTIONNALITÉS Mode PvE solo ou multi - Terrassez vos ennemis en mode solo ou dans le chaos du mode multijoueur local accueillant jusqu'à 4 joueurs.

