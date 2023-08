Spica Adventure! sortira son parapluie en 2024 sur Nintendo Switch

Le catalogue de TAITO s'agrandit encore en 2024 avec la sortie prochaine de Spica Adventure. Attendu en 2024 en version dématérialisée, le titre aura également le droit à une sortie en version physique. Les précommandes seront officiellement ouvertes dans le courant du mois de novembre sur Nintendo Switch et consoles PlayStation.

Pour relever les défis du jeu, les joueurs s'appuieront sur le fidèle parapluie de Nico, qui rappelle les emblématiques parasols jaunes du jeu bien-aimé Parasol Stars : The Story of Bubble Bobble III. En tant que successeur spirituel, Spica Adventure réintroduit l'importance du parapluie jaune en tant qu'outil vital pour le joueur. Cet outil polyvalent devient une véritable bouée de sauvetage dans les situations délicates, vous permettant de charger vos ennemis, de flotter gracieusement dans les airs, de sauter des murs avec agilité et même de réfléchir les balles qui arrivent. La maîtrise des différentes fonctions de l'ombrelle est essentielle pour progresser dans le jeu, tout comme elle l'était dans les aventures mémorables de Parasol Stars.

Caractéristiques :