Spells & Secrets s'offre un nouveau trailer à l'occasion du MIX event

A l'occasion du MIX event, Alchemist Interactive vient de dévoiler au grand public un nouveau trailer pour son jeu Spells and Secrets. Toujours attendu dans le courantde l'année 2023, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

À propos du jeu

Dans Spells and Secrets, vous incarnez un étudiant de première année en arts magiques à l'Académie de Greifenstein, une école de sorcellerie moderne. Un étrange incident survenu lors de votre premier jour a plongé Greifenstein dans la tourmente. Maintenant, c'est à vous de vous aventurer dans les terres du château générées de manière procédurale et de sauver l'école !



Les joueurs peuvent créer leur propre sorcier à l'aide d'une création de personnage approfondie, faire équipe avec un ami via le mode coopératif local, et faire preuve de créativité avec un arsenal de magie basé sur la physique, en utilisant des combinaisons astucieuses de sorts pour prendre le dessus sur les énigmes et les ennemis.



Le 10 mai 2022, la campagne Kickstarter de Spells and Secrets s'est achevée avec un financement de plus de 500 %. Le jeu complet sera lancé sur PC et consoles en 2023.



Caractéristiques :