Spells & Secrets - La magie s'apprend à deux sur Nintendo Switch

Déjà largement financé sur la plateforme Kickstarter à quelques heures de la fermeture des dons, Spells & Secrets des développeurs de Alchemist Interactive vient de nous dévoiler un tout nouveau trailer. Ce dernier met en avant l'aspect coopération du titre mélangeant magie et univers roguelike. Nous vous laissons retrouver ce dernier ci-dessous. Pour rappel, Spells & Secrets sortira courant 2023 sur Nintendo Switch et PC.

Dans Spells & Secrets, vous incarnez un étudiant de première année en arts magiques à l'Académie de Greifenstein, une école de sorciers des temps modernes. Un étrange incident survenu lors de votre premier jour a plongé Greifenstein dans la tourmente. Maintenant, c'est à vous de vous aventurer dans les terres du château générées de manière procédurale et de sauver l'école !



Les joueurs peuvent créer leur propre sorcier à l'aide d'une création de personnage approfondie, faire équipe avec un ami via le mode coopératif local, et faire preuve de créativité avec un arsenal de magie basé sur la physique, en utilisant des combinaisons astucieuses de sorts pour prendre le dessus sur les énigmes et les ennemis.



Caractéristiques :