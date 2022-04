Spells and Secrets - Le nouveau titre de Alchemist Interactive financé en moins de 48 heures sur Kickstarter

Voilà un titre qui n'aura pas dû attendre longtemps entre son lancement sur Kickstarter et la complétion de son objectif. Développé par Alchemist Interactive, il aura fallu moins de 48 heures au jeu Spells and Secrets pour atteindre son premier objectif de financement, lui assurant une sortie sur différents supports dont la Nintendo Switch en 2023 . Spells & Secrets est toujours en cours de financement sur la plateforme Kickstarter, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si le projet vous intéresse, ou pour découvrir les prochaines contreparties.

Spells & Secrets est un jeu d'action-aventure en 3D avec des mécanismes de puzzle et des éléments procéduraux qui vous offre un bac à sable magique à explorer. Préparez-vous à découvrir un large éventail de sorts uniques, d'artefacts puissants et de potions utiles.

Dans Spells & Secrets, vous pouvez faire fonctionner chaque sort sur toutes les cibles : du premier ennemi au boss final et même les objets de l'environnement. À vous de combiner astucieusement vos sorts et vos connaissances pour prendre le dessus. Et si vous en avez assez de vous aventurer seul, demandez à un ami de vous rejoindre et découvrez le monde de Spell & Secrets en coopération locale !