Spellcaster University - Le simulateur d'école de sorcellerie débarque sur Nintendo Switch

Après avoir enchanté, dans tous les sens du terme, les joueurs sur PC, Spellcaster University s'apprête à sortir sur Nintendo Switch et consoles PlayStation en versions physique et dématérialisée. Un partenariat a en effet été signé entre Sneaky Yak Studio et Red Art Games pour proposer cette simulation d'école de sorciers en version physique dans le courant de l'année 2024 . Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes sur leur boutique en ligne.

À PROPOS DE CE JEU Dans Spellcaster University, vous endossez le rôle du directeur d'une université de magie dans un monde d'heroic fantasy haut en couleur. Bâtissez votre école, gérez vôtre budget, recrutez des professeurs. En ferez vous un haut lieu de la magie noire, avec les meilleurs professeurs de nécromancie et de démonologie? Ou un lieu en harmonie avec la nature pour entraîner druides et shamans? Ou pourquoi ne pas former des mages aventuriers, en leur proposant des options pour apprendre à se battre et à être discrets? Mais il faudra pour cela survivre aux impitoyables attaques des tribus orcs et aux contrôles du rectorat. Construisez votre université à l'aide d'un mécanisme original de decks de magie. Chaque partie sera unique.

Accédez à différents decks en fonction des magies enseignées dans vos écoles. Faites des choix et saisissez les opportunités qui se présentent à vous pour créer une université unique.

Explorez le deck des arcanes pour accéder à des artefacts aux pouvoirs étranges et à des salles défiant les lois de la réalité.

Piochez dans le deck de la lumière pour prendre soin de vos étudiants et de vos professeurs.

Privilégiez le deck de la nature pour avoir accès à un large éventail de bêtes magiques.

Choisissez le deck de l’alchimie pour favoriser la production de mana et de potions.

Cédez au deck de l’ombre pour apprendre la vraie discipline à tous ces étudiants insupportables.