Space Invaders Invincible Collection - La licence culte de TAITO revient avec une nouvelle compilation

On n'arrête plus le légendaire développeur TAITO dans sa quête consistant à porter ses hits d'antan sur consoles modernes. En collaboration avec ININ Games, c'est Space Invaders Invincible Collection qui débarquement sur l'eShop de la Nintendo Switch à la mi-août. Cet opus se présente comme la compilation la plus diversifiée à ce jour des différents titres de la saga, à savoir:

Space Invaders (1978, Arcade) – b/w

(1978, Arcade) – b/w Space Invaders (1978, Arcade) – colour

(1978, Arcade) – colour Space Invaders Part II (1979, Arcade)

(1979, Arcade) Lunar Rescue (1979, Arcade)

(1979, Arcade) Space Cyclone (1980, Arcade)

(1980, Arcade) Majestic Twelve: The Space Invaders Part IV (1990, Arcade)

(1990, Arcade) Super Space Invaders ’91 (1990, Arcade)

(1990, Arcade) Space Invaders DX (1994, Arcade)

(1994, Arcade) Space Invaders Extreme (2018)

(2018) Space Invaders Gigamax 4 SE (2018)

(2018) Arkanoid vs Space Invaders (2016) - Téléchargement additionnel.