Space Invaders Forever - Une compilation de 3 titres pour les fêtes de fin d'année sur Nintendo Switch

Empereur des salles d'arcades et proposant des dizaines de versions différentes, la licence Space Invaders a su faire son bonhomme de chemin depuis sa création en 1978. Pour cette fin d'année 2020, TAITO et ININ Games nous proposent de (re)découvrir 3 titres, réunies sous le nom de code Space Invaders Forever. Voici les jeux qui seront proposés à partir du 11 décembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, mais aussi en version physique :

Space Invaders Extreme

Avec des graphismes et un son interactif largement améliorés pour offrir une nouvelle expérience immersive ! Avec des visuels vibrants et une bande son qui pulse. Space Invaders Extreme est livré avec 16 scènes, remplies d'envahisseurs sournois et de combats de boss diaboliques. Entraînez-vous sur chaque scène en mode libre, puis augmentez votre score dans le mode arcade ! Pouvez-vous trouver tous les innombrables bonus cachés ?

Space Invaders Gigamax 4 SE

Faites équipe avec jusqu'à 3 amis pour abattre les envahisseurs afin de nettoyer les niveaux le plus rapidement possible. Cette toute nouvelle expérience de coopération à 4 joueurs propose de nouvelles scènes, des gadgets et de nouvelles musiques écrites par l'équipe son interne de TAITO, "ZUNTATA".

Arkanoid vs Space Invaders

L'union parfaite de deux légendes de l'Arcade. Deux des séries de jeux vidéo les plus emblématiques et les plus appréciées de TAITO s'affrontent sur console et combinent des éléments des deux classiques de l'arcade. Les joueurs contrôlent le vaisseau à aubes Arkanoid Vaus pour vaincre les vagues de Space Invaders. Battez les 150 niveaux avec vos compétences et débloquez 40 personnages différents de l'héritage de TAITO. Chaque personnage a des capacités uniques - utilisez plus de 20 compétences différentes, y compris les power-ups et le tir de protection. Êtes-vous prêt à vaincre les énormes boss de 3D Invader et à sauver la galaxie ?