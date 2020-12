Space Invaders Forever disponible sur Nintendo Switch

Pourquoi ne pas entamer votre week-end avec une bonne dose de nostalgie ? Disponible ce jour sur Nintendo Switch, Space Invaders Forever vous propose de découvrir 3 versions de la licence qui a fait les beaux jours des salles d'arcade : Space Invaders Extreme, Arkanoid vs Space Invaders et Space Invaders Gigamax 4 SE.

Un des classiques des arcades vidéo les plus importants de l'histoire des jeux vidéos est de retour... FOREVER !

Space Invaders Extreme possède des graphiques grandement améliorés et de l'audio intéractif pour offrir une nouvelle expérience immersive ! Rempli de visuels vibrants et d'une trame sonore palpitante, Space Invaders Extreme contient 16 niveaux remplis d'envahisseurs sournois et de combats de boss colossaux.

Dans Space Invaders Gigamax 4 SE, amusez-vous avec le mode multijoueur hors-ligne avec jusqu'à 4 joueurs. Mettez-vous en équipe et abattez les envahisseurs pour finir les niveaux aussi vite que possible. Cette toute nouvelle expérience vous offre de nouveaux niveaux, une jouabilité unique et de la nouvelle musique écrite par l'équipe de son ZUNTATA de TAITO.

Deux des séries jeux vidéo les plus iconiques et aimés développés par TAITO collisionnent dans Arkanoid vs. Space Invaders en combinant des éléments des deux classiques d'arcade. Les joueurs controllent le vaisseau spatial Arkanoid Vaus pour vaincre des vagues d'attaquants Space Invaders. Vainquez les 150 niveaux avec vos habiletés et débloquez 40 personnages différents de l'héritage TAITO. Chaque personnage a des compétences uniques !