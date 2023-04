Space Gladiators - Dans l'espace, personne vous entendra vous bastonner

Le développeur Blobfish et son partenaire console Seaven Studiosont heureux d’annoncer que Space Gladiators, un jeu de plateforme roguelite sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 4 mai 2023. En attendant, nous vous laissons visualiser le trailer du jeu ci-dessous.

Space Gladiators est un jeu de plateforme roguelike en 2D dessiné à la main. Les joueurs et joueuses incarnent des patates qui ont été capturées et transformées en gladiateurs par des extra-terrestres. Ils devront traverser des biomes générés aléatoirement remplis de monstres étranges et de pièges mortels.

Fonctionnalités :