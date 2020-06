Space Crew s'élance vers les étoiles dans un nouveau trailer

Pour réaliser la suite de Bomber Crew, Runner Duck se lance à la conquête des étoiles pour son nouveau titre Space Crew. Attendu en septembre sur Nintendo Switch et autres supports, Space Crew vous propose de gérer un vaisseau spatial et tout son équipage contre les hordes d'aliens et autres dangers de l'espace dans un titre mêlant stratégie, gestion et réflexion. Pour avoir un meilleur aperçu du jeu, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel, ainsi qu'un nouveau trailer.



"Chez Runner Duck, nous avons toujours été de grands fans de films de science-fiction comme Alien, Star Trek, Interstellar et Star Wars", a déclaré Dave Wingrove, co-fondateur de Runner Duck. "Nous nous sommes tellement amusés à créer Bomber Crew que nous étions impatients d'explorer toutes les possibilités qu'offrirait un futur lointain. Recruter votre équipage pour des postes typiques de la science-fiction spatiale et l'envoyer ensuite en mission dans les profondeurs périlleuses de l'espace est un thème idéal pour la série "Crew"".

Space Crew proposera la même boucle de jeu captivante que son prédécesseur bien-aimé, avec des joueurs contrôlant les actions de leur équipage au moment précis dans les moindres détails de la navigation, et du combat. Le nouveau cadre spatial offre aux joueurs une plus grande liberté et une plus grande imprévisibilité dans les campagnes, avec une plus grande variété de missions et un gameplay stratégique plus approfondi.

Les joueurs devront être plus vigilants que jamais lorsqu'ils s'aventureront dans l'espace et devront relever le défi de protéger leur équipage vulnérable contre les abordages d'extraterrestres, l'aspiration dans l'espace, le manque d'oxygène, les pannes de système, les incendies de vaisseaux et tout ce que l'IA de la campagne peut leur imposer de mission en mission. Ce sont ces moments où l'on voit son équipage triompher de l'adversité à maintes reprises, même s'il y a eu quelques victimes en cours de route, qui ont fait du Bomber Crew original un succès foudroyant et Runner Duck vise une histoire émergente tout aussi palpitante dans la suite.

Et la vraie bonne nouvelle, c'est que les fans du Bomber Crew original et les aspirants aventuriers de l'espace n'auront pas longtemps à attendre pour essayer Space Crew. La suite de Runner Duck and Curve Digital a été sélectionnée par Valve pour faire partie du festival des jeux d'été à la vapeur. Tout le monde pourra essayer gratuitement une première tranche du jeu du mardi 16 juin au lundi 22 juin.

Space Crew sera lancé simultanément sur PC, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 4 en septembre prochain.