Space Commander : War and Trade - Etablissez un empire commercial et/ou militaire dans l'espace sur Nintendo Switch

Envie à l'image de Thomas Pesquet de quitter la Terre pour vivre de nouvelles aventures dans l'espace ? Développé par Home Net Games et édité par 7levels, Space Commander : War and Trade vous propose comme son nom l'indique de filer dans l'espace à bord de votre vaisseau afin d'établir un empire commercial, ou de prouver à tous la puissance de votre flotte. Attendu pour le 13 mai 2021 sur Nintendo Switch, vous trouverez ci-dessous un descriptif complet, accompagné du trailer du jeu.

A propos de Space Commander : War and Trade

Plongez dans le nec plus ultra des simulations spatiales en solo avec de multiples plans de carrière, des mécanismes de jeu attrayants et des missions diversifiées allant de batailles spatiales passionnantes à une expérience authentique de RPG en bac à sable.

Votre valeur en tant que commandant de l'espace sera déterminée par votre flotte. Pour qu'elle réponde à vos besoins et inspire le respect à ses concurrents, vous aurez besoin d'argent. Plus vous gagnerez d'argent, plus vous pourrez construire une flotte spatiale de qualité (et de grande taille !), composée de chasseurs rapides et maniables, de bombardiers lourds et de gros transporteurs. Tous peuvent être construits en fonction de vos besoins et personnalisés pour refléter votre style de jeu.

Faire les bons choix sera crucial pour assurer le succès de vos missions. En plus de choisir le meilleur vaisseau pour le travail, vous devrez gérer l'utilisation des ressources, choisir les meilleures routes de commerce ou de contrebande, et même acheter vos propres stations spatiales qui vous permettront d'explorer les coins les plus éloignés de la galaxie.

Caractéristiques :