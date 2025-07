Space Adventure Cobra – The Awakening dévoile son gameplay en vidéo et s'offre une démo

Venu de nulle part, c'est un nouveau trailer mettant en avant le gameplay de Space Adventure Cobra – The Awakening qui nous est proposé par Microids. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une démo est également disponible sur Nintendo Switch et supports concurrent, parfait pour attendre la sortie officielle du jeu le 26 août prochain.

Incarnez Cobra, le corsaire de l’espace, dans un action platformer adapté du célèbre anime. Accompagné d’Armanoïde, votre fidèle partenaire, et équipé de votre iconique Rayon Delta, vous devrez lever le voile sur une menace planant sur l’univers tout entier. Voyagez de planète en planète afin de sauver trois sœurs énigmatiques dont le destin est lié à un fabuleux trésor que convoitent les Pirates de l’Espace. Utilisez astucieusement les armes et gadgets de Cobra afin de venir à bout de vos ennemis et déjouez les nombreux obstacles des niveaux truffés de pièges qui donneront du fil à retordre à notre trublion de l’espace.

Source : Nintendo