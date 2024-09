Space Adventure Cobra – The Awakening annoncé sur Nintendo Switch

Venu de nulle part c'est Cobra ! Plus vif que le serpent c'est Cobra ! Si ces quelques mots vous rendent nostalgique, félicitations, vous êtes aussi un vieux briscard. Et quand il s'agit de récupérer des licences de notre enfance pour en faire des jeux vidéo, Microids est devenu expert dans le domaine. Sa dernière annonce en date met à l'honneur l'aventurier de l'espace et son fameux rayon delta avec un nouveau jeu dénommé Space Adventure Cobra – The Awakening. Développé par Magic Pockets (Koh-Lanta : Le Retour des Aventuriers / Miraculous: Rise of the Sphinx) et attendu dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le teaser du jeu ci-dessous.

Développé par le talentueux studio Magic Pockets, ce jeu offrira aux joueurs du monde entier l'opportunité unique de revivre les aventures palpitantes de Cobra en explorant les 12 premiers épisodes de la série avec l'un de ses arcs les plus emblématiques : celui du trésor du capitaine Nelson Le jeu Space Adventure Cobra – The Awakening promet de rester fidèle à l'esprit de la série animée de 1982 tout en apportant une expérience immersive et moderne, spécialement conçue pour les fans de longue date ainsi que pour une nouvelle génération de joueurs. Avec des graphismes fidèles à l’esprit de l’anime, un gameplay dynamique et une narration soignée, ce jeu s'annonce comme un hommage vibrant à l'œuvre de Buichi Terasawa, tout en permettant aux joueurs de s'immerger dans l'univers fascinant et dangereux de Cobra. Space Adventure Cobra – The Awakening est prévu pour une sortie mondiale en 2025 sur consoles et PC, offrant à tous les amateurs d'aventure spatiale l'opportunité de rejoindre Cobra dans sa quête contre les pirates de l’espace et de découvrir les secrets cachés aux confins de l'univers.