South of the Circle - Le froid de l'Arctique s'invite début août sur Nintendo Switch

Nouvelle création du studio State of Play, South of the Circle confirme enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 3 août 2022 . Histoire d'amour née dans l'Arctique en pleine période de guerre froide, nous vous laissons découvrir la dernière bande-annonce du jeu ci-dessous.

Le voyage de Peter, le protagoniste de South of the Circle, l'a mené dans les recoins glacés de l'Antarctique. Là-bas, le passé et le présent se confrontent dans son esprit. Il doit non seulement lutter pour sa survie, mais aussi repenser toute sa vie et les choix qu'il a faits en cours de route. L'histoire du jeu se déroule pendant la guerre froide des années 1960 et est rendue vivante grâce à un casting de comédiens de renom, dont Anton Lesser ("Game of Thrones", "Star Wars : Andor"), Gwilym Lee("Bohemian Rhapsody"), Olivia Vinall ("The Woman in White"), Richard Goulding ("The Crown"), Adrian Rawlins ("Chernobyl") et Michael Fox ("Downton Abbey").