South Of The Circle - Une nouvelle aventure narrative annoncée sur Nintendo Switch

Toujours présent pour nous proposer des titres qui prêtent à réflexion, 11 Bit Studios vient de signer un partenariat avec le développeur State Of Play pour la sortie de South Of The Circle sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch. Proposant une expérience narrative captivante se déroulant durant la Guerre Froide, le titre nous propose de suivre l'histoire de Peter, un homme confronté à un cruel dilemme qui lui fera choisir entre l'amour ou sa carrière. Attendu prochainement sans plus de précisions, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Dans South Of The Circle, le joueur suit l’histoire de Peter. Tiraillé par des choix déterminants pour sa vie et déchiré entre la poursuite de sa carrière ou le grand amour, il se retrouve malgré lui au milieu de combats entre puissances militaires. Plongé dans la réalité de la Guerre Froide, le jeu se définit par son histoire, qui oscille entre passé et présent, mais aussi par son esthétique minimaliste, son écriture et son doublage exceptionnel. Ces différents éléments offrent une expérience proche du cinéma de haut niveau. Parmi les talents entendus à l’écran se trouvent Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman In White), Richard Goulding (The Crown), Anton Lesser (Game Of Thrones) Adrian Rawlins (Chernobyl) et Michael Fox (Downtown Abbey).