Sophstar - Un nouveau Schmup old-school débarque sur Nintendo Switch

Nouveau projet signé Red Art Games, Sophstar se présente comme un shoot'em up old school qui devrait ravir les nostalgiques du genre. D'abord attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch et supports concurrents au prix de 12,99€ pour le 28 octobre 2022, nous apprenons que des versions physiques seront également disponibles en quantité très limitées.

Ces dernières sont à précommander sur le site de Red Art Games dès maintenant. Concernant la Nintendo Switch nous aurons le droit à deux éditions différentes :

Sophstar Standard Edition - 2900 unités - 29,99€

- 2900 unités - 29,99€ Sophstar Arcade Edition - 99 unités - 44,99€

A propos de Sophstar : Sophstar est un shmup de style Arcade à défilement vertical. Il rend hommage aux meilleurs jeux du genre des années 90 tout en ajoutant des fonctionnalités nouvelles et excitantes ainsi que des modes de jeu réguliers pour les joueurs occasionnels et les fans d'Arcade hardcore.

Le sous-lieutenant Soph a vécu toute sa vie à Galanian. Elle ne se souvient pas de ses origines et n'a aucune idée de la façon dont elle a développé ses pouvoirs de téléportation. Après avoir été envoyée en mission de reconnaissance, tout ce qu'elle pense savoir sur elle-même va changer. Caractéristiques : 6 modes de jeu

9 vaisseaux au choix, chacun ayant ses propres capacités.

Système de téléportation innovant

8 étapes en mode Histoire, 60 étapes en mode École des cadets.

Plus de 20 combats de boss et de mid-boss.

6 niveaux de difficulté

Résolution correcte de 240x320 en mode Arcade

Mode d'écran "Tate" (vertical) pour une expérience authentique de type Arcade.

Source : Redartgames