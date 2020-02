Sondage SONY : voulez-vous jouer à vos jeux PS4 sur... Nintendo Switch ?

Relayé sur le forum Reddit, l'histoire de plusieurs possesseurs de PS4 qui ont reçu par mail un sondage Survey comme cela arrive aussi parfois aux possesseurs de consoles Nintendo. Parmi les questions, de nombreuses concernant la fonction "remote play" ou, en français, la lecture à distance (voir ici) qui permet de jouer à ses jeux PS4 sur d'autres supports comme le PC ou la Ps Vita... Et une question en particulier a interpellé les sondés : seriez-vous intéressé par "la lecture à distance sur Nintendo Switch, AppleTV ou AndroidTV ? " Evidemment, cela ne veut pas dire grand chose mais en même temps, alors que SONY prépare la PS5 et que la tendance est à l'éparpillement en investissant tous les champs des possibles, on se dit que peut-être Sony prépare quelque chose et teste ses joueurs... Evidemment seul l'avenir nous le dira. Alors bientôt la Switch sera-t-elle utilisée comme écran pour jouer à sa PS4 ou est-ce un avant goût des spécificités de la PS5 ? Patience...

En attendant, retrouvez quelques questions du sondage ci-dessous et les captures d'écran du même sondage postées sur Reddit. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Je viens de répondre à une enquête de Sony concernant leur jeu à distance et il y avait des questions intéressantes qui pourraient faire allusion aux fonctionnalités à venir. Utilisation de la lecture à distance (remote play) avec une PS4 non connectée à Internet. Lecture à distance sur Nintendo Switch, AppleTV, AndroidTV Masquer les commandes inutilisées du jeu pour permettre plus d'espace sur l'écran Un contrôleur DualShock mince / portable pour les jeux portables Cartes / accessoires exclusifs pour le Remote Play Disposition des boutons personnalisable Connexion d'autres contrôleurs (Xbox) et souris / clavier Lecture à distance hors ligne Jeux PS1 et PS2 Contrôle parental pour permettre à plusieurs utilisateurs d'utiliser la lecture à distance en même temps.

Source : Reddit