Sonic X Shadow Generations - Découvrez les pouvoirs de Doom en vidéo

Attendu dans deux petits mois sur Nintendo Switch et supports concurrents, Sonic X Shadow Generations compte bien profiter de la Gamescom pour se laisser approcher par les joueurs. Alors que les visiteurs pourront essayer sur site le jeu, nous-autres pouvons dès à présent découvrir une toute nouvelle vidéo de gameplay mettant à l'honneur Shadow, et les pouvoirs de Doom qui lui seront associés. Pour rappel, Sonic X Shadow Generations sera disponible le 25 octobre 2024 sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée.

Entre surfer sur l'eau et survoler des obstacles, la bande-annonce nous dévoile un jeu d'action à grande vitesse et met en lumière de nouvelles capacités, des niveaux inédits comme Chaos Island inspiré de Sonic Frontiers™, mais aussi des défis de Boss que les fans pourront découvrir cet automne.