DC x Sonic the Hedgehog - Le hérisson bleu se lance dans une nouvelle série de comics

Sonic le hérisson s'attaque à l'univers des comics avec DC x Sonic the Hedgehog. Scénarisé par Ian Flynn et dessiné par Adam Bryce Thomas, Cette nouvelle série propose un crossover sans précédent dans lequel la Justice League et l'équipe Sonic doivent unir leurs forces pour sauver leurs mondes respectifs d'une menace redoutable. Le premier numéro de DC x Sonic the Hedgehog de Flynn, Thomas et le coloriste Matt Herms est disponible depuis le 19 mars 2025 , avec une couverture de Pablo M. Collar et une couverture alternative d'Ethan Young.