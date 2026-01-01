Sonic the Hedgehog - SEGA célèbre le 35ème anniversaire du hérisson bleu avec un trailer et diverses annonces

2026 est une année où nous allons célébrer de nombreux anniversaires. Côté tiers, SEGA vient de dévoiler un trailer anniversaire pour la licence Sonic the Hedgehog qui va souffler sa 35ème bougie. Nous vous laissons découvrir ce dernier ci-dessous, qui sent bon la nostalgie pour ceux qui ont découvert la licence en 1991.

Depuis ses grands débuts en 1991, Sonic a marqué de multiples générations grâce à sa vitesse, son attitude et son style caractéristiques, se développant bien au-delà de son jeu vidéo originel en accueillant de nouveaux personnages et mondes, des films à grand succès, des animes, de la musique, des produits dérivés et bien plus encore. Pour lancer les festivités, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce d'anniversaire afin de faire grimper les attentes et de retracer certains des meilleurs moments de Sonic au cours des 35 dernières années.

Au cours de cette année, SEGA va diffuser une série de programmes d'anniversaire survoltés conçus pour célébrer l'héritage de Sonic et rassembler les fans du monde entier. Les activités prévues incluent du contenu numérique qui viendra souligner l'évolution de Sonic au fil des décennies, des rencontres entre fans et des rassemblements communautaires, des partenariats commerciaux exclusifs avec diverses marques proposant des objets en édition limitée, des musées et expositions artistiques éphémères ou "pop-up", des concerts commémoratifs en direct et un tout nouveau podcast narratif.