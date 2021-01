Sonic, Spyro et Crash Bandicoot dans une publicité pour la Nintendo Switch

C'est une petite friandise que nous vous proposons aujourd'hui de découvrir avec un trailer commercial publié par Nintendo (US) sur sa chaîne Youtube reprenant quelques grandes figures emblématiques des jeux vidéo. Evidemment, on retrouve Link, Zelda, Mario, Kirby ou encore Yoshi... Mais, plus savoureux, on retrouve aussi les mascottes des concurrents d'hier : Spyro, Crash Bandicoot et Sonic !

Retrouvez ce trailer ci-dessous.