Sonic Racing: CrossWorlds - Un partenariat annoncé avec Nickelodeon

Si nous savons d'ores et déjà que le nouveau Sonic Racing: CrossWorlds allait permettre à un casting de personnage plus généralisé de SEGA de rejoindre la liste des coureurs comme Hatsune Miku de Project Diva, il semblerait que les partenariat vont s'étendre au-delà des personnages du studio japonais. SEGA a en effet annoncé un partenariat avec Nickelodeon, ce qui permettra aux joueurs de retrouver des personnages de l'univers Bob l'éponge dans le futur jeu de course attendu pour le 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir la vidéo de présentation ci-dessous, qui annonce également du contenu mettant en avant les licences TMNT et Avatar.

SEGA a diffusé une bande-annonce inédite présentant des personnages de l'univers Bob l'éponge en train de faire la course avec Sonic et ses amis. Les fans ont également pu découvrir un aperçu du nouveau véhicule et de la nouvelle piste sur le thème de Bob l'éponge, ainsi que du futur contenu Nickelodeon inspiré d'Avatar et des Tortues Ninja. En achetant l'édition Digital Deluxe de Sonic Racing: CrossWorlds, les fans pourront profiter du Season Pass qui inclut le contenu Nickelodeon ainsi que les personnages, véhicules et pistes de Minecraft récemment annoncés, mais aussi des personnages de la série à succès Sonic Prime sur Netflix et deux autres collaborations dont vous aurez bientôt des nouvelles. Plus d'informations à venir concernant le Season Pass et le contenu Nickelodeon !