Sonic Racing: CrossWorlds - Mega Man est de sortie en DLC

Alors que la version physique Nintendo Switch 2 de Sonic Racing: CrossWorlds est officiellement disponible depuis ce jeudi 26 mars, SEGA vient de confirmer en parallèle la sortie du pack Mega Man. Ce DLC inclut les éléments suivants :

Les personnages jouables Mega Man et Proto Man

Le véhicule Rush Roadstar

Le circuit Mega Man Wily Castle

Nouvelles pistes musicales inspirées de Mega Man : Wily Castle Mega Man Character Select Mega Man: Result

Six emotes par personnage

Pour rappel, trois solutions sont possibles pour faire l'acquisition de ce DLC. Les joueurs possédant l'édition Digital Deluxe recevront automatiquement le pack Mega Man inclus dans le Season Pass. Pour celles et ceux qui souhaitent se joindre aux festivités, le Season Pass est disponible en achat unique pour 29,99 € : il donne accès à des personnages, des véhicules et des circuits à venir toujours plus palpitants ! Le pack Mega Man est également disponible séparément, au prix de 5,99 €.