SONIC : la mystérieuse statue de la forêt d'Iga a été restaurée

Vous souvenez-vous de l'histoire de la mystérieuse statue de Sonic apparue au beau milieu d'une forêt sur une montagne sacrée au Japon ? On vous l'avait raconté (ici) l'année dernière en la terminant par un suspens... En effet, la statue iconique tombait littéralement en morceaux et semblait condamnée à disparaître à plus ou moins brève échéance... Heureusement, les fans du monde entier se sont unis et aujourd'hui, la statue a retrouvé sa place, toute restaurée, plus belle que jamais (et toujours le poing levé- viser la lune, ça ne lui fait pas peur.)

Désormais devenue une attraction de cette sublime forêt de la province d'Iga et de la ville de Takao-ne serait-ce que par le contraste qu'elle révèle, cette statue de SONIC est désormais sauvée, en tout cas pour un temps, les fans se mobilisant déjà pour lui construire un abri et lui éviter d'autres déconvenues...

Retrouvez cette statue en image ci-dessous. Pour tout savoir sur sa légende, rendez-vous sur notre news précédente.