SONIC Kart 3DX : des images d'un jeu de kart SONIC oublié refont surface sur le net

Alors que SONIC se prépare à fêter ses 30 ans avec des évènements, une nouvelle série animée et des nouveaux jeux, c'est un ancien jeu "oublié" qui refait surface aujourd'hui sur la toile. Il s'agit de Sonic Kart 3DX, un jeu pour téléphone portable assez méconnu car sorti uniquement au Japon via le service payant SONIC Café qui entre 2001 et 2009 permettait de télécharger et de jouer à de nombreux jeux Sonic sur son mobile. Sorti en 2005, ce jeu de kart 3D rappelant un peu Mario Kart DS était la suite d'un autre jeu de kart (en 2D cette fois) sorti aussi sur le SONIC Café en 2003 et nommé Sonic Racing Kart. Pour les curieux et/ou les fans de SONIC, le site Nintendo Life a repéré sur une chaîne Youtube japonaise, une vidéo de près de 18 minutes de gameplay que nous vous proposons de visionner ci-dessous.

Source : Nintendolife