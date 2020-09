Sonic Hedgehog Encyclo-speed-ia : Une rétrospective des aventures du hérisson bleu en approche

A l'occasion des 30 ans de la licence Sonic The HedgeHog, SEGA avait annoncé que plusieurs festivités seraient de la partie. Le premier à mettre le pied à l'étrier est l'éditeur Dark Horse avec l'annonce d'un livre intitulé Sonic Hedgehog : Encyclo-speed-ia. Ecrit par Ian Flynn qui écrit déjà pour les comics autour de Sonic, cette rétrospective de la licence sera proposé dans le courant de l'année 2021 . Nous vous laissons ci-dessous le descriptif qu'il est possible de retrouver sur amazon.

Célébrez le 30e anniversaire de Sonic le Hérisson avec une rétrospective historique en couleur et reliée qui explore presque toutes les apparitions du hérisson bleu dans les jeux vidéo !

Plongez dans l'histoire et les détails de chaque jeu de l'univers toujours plus vaste de Sonic, de la SEGA Mega Drive aux consoles de jeu vidéo les plus sophistiquées. Ce tome ne laisse rien au hasard et présente des regards approfondis sur les personnages, les décors et les histoires de chaque épisode passionnant !

Dark Horse Books et SEGA présentent l'encyclopédie Sonic the Hedgehog Encyclo-Speed-ia, un volume incontournable pour tout fan de Sonic, jeune ou vieux !